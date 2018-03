"Toupeira" do Benfica espiava casos dos rivais a partir de casa

ALEXANDRE PANDA, NELSON MORAIS E NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:14 Facebook

Twitter

A espionagem decorria todos os dias, em especial no caso dos emails. Ficaram registadas centenas de consultas por parte de José Nogueira Silva.

O funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) indiciado por ser a principal toupeira do Benfica no sistema judicial é suspeito de ter acedido, no programa Citius, a inquéritos em segredo de justiça envolvendo o clube da Luz, o F. C. Porto e o Sporting a partir de casa, além do seu computador no Tribunal de Guimarães.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui