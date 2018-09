Alexandre Panda e Nelson Morais Hoje às 00:30 Facebook

Chamada anónima para a PJ desencadeou investigação que atingiu a SAD do Benfica.

José Silva, a toupeira do Benfica, espiou, no sistema informático do Ministério da Justiça, os dados pessoais de cinco ex-árbitros que foram intervenientes no Processo Apito Dourado. Três deles chegaram a estar constituídos arguidos.

