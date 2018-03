Toupeira do Benfica usava passwords de colegas

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia Hoje às 00:51 Facebook

O técnico do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, de Fafe, colocado em prisão preventiva no âmbito da operação e-toupeira, usava passwords de colegas para abrir os computadores com os quais acedia ao programa Citius.

Ali, ia ver os processos em investigação do Benfica. Ao usar o "login" de outros funcionários judiciais, José Augusto Silva quereria evitar deixar rasto do seu acesso.

