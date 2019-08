Traficante de armas belga detido em Évora

JN Hoje às 11:43, atualizado às 11:53 Facebook

Jacques Monsieur, de 66 anos, foi apanhado por causa de uma fatura de um transporte de cavalos. Traficante já foi condenado na Bélgica e nos Estados Unidos.

O traficante de armas belga Jacques Monsieur foi preso em Évora após investigações que se prolongaram durante mais de um ano, anunciou ontem, quinta-feira, a polícia de Bruxelas.

As autoridades belgas conseguiram apanhar o rasto do traficante por causa de uma fatura de 2500 euros referente a um transporte de cavalos - a sua grande paixão - que ficou por saldar. Monsieur quis trazer para Portugal os cavalos que tinha numa propriedade em França e foi essa pista que pôs a polícia no seu encalço.

Jacques Monsieur foi interpelado na quarta-feira à noite "numa grande casa de campo" perto da cidade de Évora, refere o comunicado da polícia belga acrescentando que o indivíduo foi localizado graças "à intensa cooperação entre os investigadores belgas, franceses e portugueses".

Em outubro de 2018, Jacques Monsieur, 66 anos, foi condenado pelo Tribunal de Apelação de Bruxelas a quatro anos de prisão e ao pagamento de um milhão de 200 mil euros por tráfico de armas e participação em organização criminosa, mas não cumpriu a sentença porque se encontrava em parte incerta.

Em 2010, nos Estados Unidos, Jacques Monsieur, já tinha sido condenado a 23 meses de prisão por tentar vender peças de aviões de combate ao Iraque.

Oito anos mais tarde, um tribunal de Bruxelas condenou o traficante de armamento a três meses de prisão por ter vendido lança-foguetes e peças de mísseis ao Irão, Equador, Bósnia e Croácia nos anos 1980 e 1990.

De acordo com os investigadores, a detenção de quarta-feira, na região de Évora, foi possível graças à "paixão do traficante por cavalos" assim como por ter sido detetada uma fatura de 2500 euros referente ao transporte de nove cavalos para Portugal e que se encontravam em França.

A investigação que conduziu as autoridades a encontrar o traficante belga começou em Tarascón, Provença, França, onde Jacques Monsieur tinha uma propriedade que vendeu no passado mês de março.

Devido ao interesse que dedicava aos cavalos, o traficante contratou um criador francês para o transporte de nove animais que se encontravam na antiga propriedade da Provença para Portugal.

O preço do transporte dos cavalos foi fixado em 2500 euros, mas o valor nunca foi saldado.

O transporte foi, segundo a polícia belga, a pista definitiva que levou os investigadores até Évora onde o traficante vivia escondido.

De acordo com a cadeia de televisão flamenga VTM, da Bélgica, Jacques Monsieur vai ser "presente a um tribunal em Portugal".

Segundo a mesma estação de televisão Jacques Monsieur esteve envolvido "em todos os conflitos armados" dos últimos 35 anos como traficante de material bélico.