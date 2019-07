Traficante com cadastro, detido pela terceira vez pela GNR

Teixeira Correia Hoje às 11:31 Facebook

Militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Almodôvar da GNR, detiveram ontem um homem de 52 anos, por tráfico de estupefacientes no concelho de Castro Verde.

Na detenção em flagrante delito, foram apreendidas 329 doses de heroína, 205 euros em numerário e um telemóvel.

José Rodrigues, residente no lugar de Tacões, freguesia de São João dos Cadeireiros, concelho de Mértola, deslocava-se com regularidade ao Algarve onde adquiria o estupefaciente, que posteriormente vendia de forma direta aos consumidores, no concelho de Almodôvar.

"Zé dos Tacões", como é conhecido, é "dono" de um vasto cadastro por tráfico de estupefacientes, tendo em fevereiro de 2013 sido condenado a cinco anos de prisão efetiva, dos quais cumpriu quatro no Estabelecimento Prisional de Beja, encontrando-se em liberdade há cerca de um ano. Na altura foi detido em Mértola, por militares do NIC de Almodôvar, na posse de heroína e cocaína suficiente para 315 doses individuais e uma arma caçadeira.

Em setembro do ano passado, pouco tempo depois de estar em liberdade, voltou ao tráfico e foi de novo detido, desta feita em Almodôvar, quando conduzia uma viatura, onde foram apreendidas 12 doses individuais de haxixe. Ficou sujeito a apresentações diárias no Posto Territorial de Castro Verde, localidade onde ontem foi detido pela terceira vez.

"Zé dos Tacões", permaneceu detido nas instalações da GNR, sendo presente hoje a um Juiz de Instrução Criminal no Tribunal Judicial de Almodôvar. Na ação além dos militares do NIC foram empenhados meios dos Postos Territoriais de Castro Verde e Almodôvar.