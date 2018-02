Traficantes detidos junto ao hospital de Penafiel

Roberto Bessa Moreira Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

Um casal foi detido por traficar droga junto ao Hospital Padre Américo, em Penafiel. Na mesma ocasião, a GNR, através dos elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), apreendeu dezenas de doses individuais de heroína, mas também cocaína.

Com mais esta operação, sobe para oito o número de traficantes de droga detidos nas imediações da unidade de Penafiel do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, composto também pelo Hospital São Gonçalo, em Amarante.

Sete traficantes detidos em 2017 junto ao hospital

Segundo o JN apurou, a detenção ocorreu no passado dia 1, depois de uma investigação levada a cabo pelo NIC a um casal residente no Marco de Canaveses e que usava locais junto ao Hospital Padre Américo para traficar diferentes produtos estupefacientes. Era ali que os detidos se encontravam com muitos consumidores à procura de comprar droga.

Quando foram abordados pelos militares, o casal estava na posse de 50 doses de heroína e cocaína.

Fonte da GNR confirma que, ao longo de 2017, foram concretizadas sete detenções de traficantes de droga nas imediações do Hospital Padre Américo, que continuam a usar o local para abastecer consumidores.