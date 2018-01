Traineira com tonelada e meia de haxixe apreendida no Algarve

Marisa Rodrigues Hoje às 11:49, atualizado às 13:15 Facebook

Mais de tonelada e meia de haxixe foi apreendida, na madrugada desta sexta-feira, em Vila Real de Santo António, no Algarve. Dois homens foram detidos.

A droga estava a bordo de uma traineira que foi detetada em águas territoriais portuguesas, a cerca de três milhas de Cacela Velha. A abordagem foi feita numa altura em que a embarcação ainda se encontrava a navegar.

Ao que o JN apurou, os 56 fardos foram transportados no mesmo barco desde o Norte de África e teriam como destino Espanha. Os detidos - um espanhol e um marroquino - terão desviado a rota para escapar à fiscalização apertada no país vizinho.

Está a decorrer uma inspeção à traineira, que tem 10 metros de comprimento, registo espanhol e está no pontão da Polícia Marítima (PM) de Vila Real de Santo António.

Segundo o comandante da PM Local, Pedro Palma, "a inspeção serve para aferir as condições de navegabilidade e o estado geral da traineira. Terá registo em Espanha, mas é uma situação que ainda está a ser averiguada".

A operação resulta de uma investigação da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária e decorreu em articulação com a Polícia Marítima, a Unidade de Controlo Costeiro da GNR e a Força Aérea, que auxiliaram no seguimento e monitorização da traineira.