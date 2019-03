Trazia 124 cápsulas de cocaína no organismo

JN Hoje às 12:38 Facebook

Um cidadão estrangeiro, proveniente de São Paulo, foi detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto de Lisboa por tráfico de estupefacientes.

O passageiro, em sede de controlo de 2ª linha, declarou transportar 124 cápsulas no organismo, de produto que identificou como sendo cocaína, tendo acabado por expelir oito no momento da entrevista.

O cidadão estrangeiro, vindo do Brasil, e o produto expelido foram entregues à Polícia Judiciária para os ulteriores trâmites processuais.

No Aeroporto de Lisboa foi, ainda, detetado um outro cidadão estrangeiro, no controlo do voo para Dublin, com um cartão cidadão fraudulento e carta de condução falsificada, ambos emitidos por Itália.

Os documentos fraudulentos foram entregues em juízo, junto com o detido.