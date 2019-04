Treinador de futebol acusado em rede de tráfico de tabaco

Alexandre Panda Hoje às 13:41 Facebook

José Manuel "Viage", técnico do Montalegre, está indiciado de vender cigarros à margem do Fisco a revendedores para distribuição em cafés do Grande Porto.

O Ministério Público (MP) acusou 15 pessoas e duas empresas de fazerem parte de uma rede de distribuição de tabaco ilegal. Um dos envolvidos é José Manuel Reis "Viage", treinador do clube de futebol de Montalegre, que obteve tabaco estrangeiro para o despachar junto de revendedores do Grande Porto e Braga, através de um reformado de Fafe.

Contactado pelo JN, Francisco Pedreira, advogado do treinador, disse que a acusação é um lapso: "O meu cliente é acusado de introdução fraudulenta ao consumo e receptacão de mercadoria objeto de crime aduaneira. Nunca traficou tabaco e em casa apenas tinha alguns maços para consumo próprio. Vamos abrir instrução para o afastar deste processo", disse.