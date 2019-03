Três condenados a penas efetivas na Feira por tráfico de droga

Hoje às 11:01 Facebook

O Tribunal da Feira condenou nove pessoas a penas de prisão entre dois e dez anos, três das quais efetivas, num processo por tráfico de droga, segundo um acórdão hoje consultado pela Lusa.

As penas mais gravosas foram aplicadas ao principal arguido e ao seu braço-direito, que foram sentenciados com dez e sete anos de prisão, respetivamente, por um crime de tráfico de estupefacientes agravado, praticado entre 2015 e 2017.

Durante o julgamento, estes dois arguidos confessaram a esmagadora maioria dos factos descritos na acusação, admitindo terem comprado grandes quantidades de haxixe, que traziam de Espanha em automóveis alugados.

Perante o coletivo de juízes, o principal arguido esclareceu que vendia a droga a diversos revendedores e consumidores, tendo chegado também a distribuir haxixe para França, por duas vezes.

A terceira pena efetiva foi aplicada a um arguido condenado a seis anos e meio de prisão, em cúmulo jurídico, por um crime de tráfico de menor gravidade e outro de tráfico de estupefacientes.

Neste caso, o coletivo de juízes teve em conta o facto de o arguido apresentar antecedentes criminais relevantes, tendo já dois períodos de reclusão por trafico de estupefacientes agravado.

O tribunal decidiu manter estes três arguidos em prisão preventiva até a sentença transitar em julgado.

Os restantes seis arguidos foram condenados a penas suspensas que variam entre os dois e os cinco anos.

A investigação da Polícia Judiciária (PJ) começou em 2015 e culminou com a detenção em dezembro de 2017 do principal arguido e do seu homem de confiança, quando regressavam de Espanha com cerca de 60 quilos de haxixe na mala de um automóvel.

Os indivíduos, que foram intercetados na autoestrada do Norte A1 na zona de Pombal, viajavam em dois automóveis, um que realizava o serviço de "batedor" para precaver alguma eventualidade e o outro que seguia atrás com a droga.

Durante a operação foram realizadas várias buscas que resultaram na apreensão de mais 36 quilogramas de haxixe, 274 gramas de cocaína, quatro veículos de gama média/alta, 2.650 euros em dinheiro, cinco armas de fogo transformadas, vários telemóveis e balanças de precisão.