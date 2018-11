Três detidos por caçarem a quinhentos metros de jardim-de-infância

Hoje às 13:50 Facebook

A GNR deteve três homens, entre os 38 e os 63 anos, por estarem a caçar em local proibido, a quinhentos metros de um jardim-de-infância no Ramalhal, concelho de Torres Vedras .

Após uma denúncia, os militares deslocaram-se para o local e depararam-se com um cartucho de caça nas imediações do estabelecimento e com os suspeitos escondidos entre os arbustos, com as respetivas armas municiadas, indicou a GNR num comunicado.

De seguida, a GNR apreendeu três caçadeiras e os respetivos livretes, 51 cartuchos, três cartas de caçador e duas cartucheiras.

Os detidos vão ser hoje presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Torres Vedras.