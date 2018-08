Três detidos por furto e viciação de viaturas em Guimarães

Carlos Rui Abreu 30 Maio 2018 às 11:56 Facebook

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento de Fafe da GNR deteve, na terça-feira, três homens com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos, pela prática de crimes de detenção de arma proibida, tráfico de estupefacientes e furto e viciação de viaturas, no concelho de Guimarães.

A investigação decorria há oito meses e pendia sobre um grupo que atuava, segundo a GNR, "de forma organizada, o qual se dedicava ao furto e posterior viciação de viaturas, com o intuito de procederem à sua venda".

Ainda segundo a GNR, "o grupo tinha uma hierarquia e funções bem definidas, desde indivíduos que efetuavam o furto das viaturas, passando por aqueles que realizavam a viciação, finalizando no vendedor das viaturas ao público. No decorrer das diligências foi ainda apurado que pelo menos um dos indivíduos se dedicava também ao tráfico de produtos estupefacientes".

Foram efetuadas 12 buscas, das quais oito domiciliárias e quatro em oficinas de reparação automóvel, nos concelhos de Guimarães e Santa Maria da Feira, resultando na apreensão de: quatro veículos, alvo de viciação; 15.050 euros em numerário; 210 doses de cocaína; duas balanças de precisão; três armas elécricas - taser; uma espingarda caçadeira; duas pistolas calibre 6.35 mm transformadas; um revólver; e diverso material pirotécnico de venda proibida ao público.

Dos detidos, dois foram notificados para se apresentarem no tribunal de Guimarães, durante esta quarta-feira, ficando o terceiro detido nas instalações da Guarda a fim de ser presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Famalicão.

As buscas foram presididas pelo Juiz de Instrução do Tribunal de Guimarães, tendo a operação empenhado militares dos Destacamentos Territoriais de Fafe, Braga, Barcelos, Guimarães e Póvoa de Lanhoso, Destacamento de Intervenção de Braga, dos Comandos Territoriais de Viana do Castelo e Aveiro e contou ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública.