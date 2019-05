Três detidos por roubo e ameaças com arma em Vila Nova de Cerveira

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve esta quinta-feira em Vila Nova de Cerveira três indivíduos suspeitos de roubo. Os detidos, com idades entre 17 e 22 anos, foram recentemente identificados por uma alegada agressão de um indivíduo de 42 em Gondarém, naquele mesmo concelho.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, cerca das 7 horas, militares do posto de Cerveira deram cumprimento "a três mandados de busca domiciliária pelo crime de roubo". Da ação resultou "a detenção de três indivíduos e a apreensão de armas de fogo, munições, material informático e telemóveis".

A 12 de maio, os suspeitos foram intercetados por uma patrulha da GNR na freguesia de Lanhelas, junto ao rio Minho, após um homem se ter apresentado no posto da GNR de Vila Nova de Cerveira, "com ferimentos visíveis" e denunciando ter sido "alvo de agressões" por parte de "três homens". Contou que foi alvo de ameaças com uma arma de fogo e que os seus agressores "se colocaram em fuga apeada, junto ao rio, em direção a Lanhelas".

Na altura da detenção, a GNR detetou que os suspeitos tinham na sua posse "uma arma de ar comprimido de aquisição livre, uma arma branca, um par de luvas, e um passa-montanhas".

O caso foi comunicado ao Tribunal Judicial de Vila Nova da Cerveira e o Ministério Público considerou que se tratava de um caso de roubo, pelo que ordenou a detenção dos suspeitos. Os três homens são esta tarde ouvidos em tribunal.