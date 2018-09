Três detidos por roubo numa dívida de droga em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 12:24 Facebook

A Polícia Judiciária deteve três homens com idades entre os 19 e os 49 anos de idade, em Famalicão, em flagrante por tráfico de droga e detenção de arma proibida. A detenção foi feita no âmbito de uma investigação por roubo com arma de fogo a uma residência.

De acordo com a PJ o roubo terá acontecido por dividas resultantes "da atividade relacionada com o tráfico e consumo de estupefacientes"

Segundo a PJ na posse dos suspeitos foi apreendida uma arma de fogo ilegal, munições, uma soqueira e droga.

Os detidos, um deles sem qualquer ocupação profissional, um feirante e um vendedor de automóveis, vão agora ser presentes ao tribunal para aplicação das medidas de coação.