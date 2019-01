Três detidos por suspeita de roubo e burla com leitura da sina em Braga e Porto

Hoje às 12:32 Facebook

A GNR identificou três indivíduos suspeitos de "vários" crimes de roubo e burla nos distritos de Braga e Porto, relacionados com a leitura da sina e o posterior pedido de avultadas quantias em dinheiro para curar doenças.

Em comunicado, a GNR refere que os suspeitos são duas mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 46 e os 52 anos, e foram identificados em Santo Tirso.

"As mulheres suspeitas tinham como 'modus operandi' abordar as vítimas, na via pública, no sentido de lhes ler a sina, prometendo curar doenças, problemas físicos ou psicológicos, seus ou de familiares. Em troca, pediam avultadas quantias em dinheiro, que poderiam ser pagas em tranches", lê-se no comunicado.

Numa das situações, a vítima, acompanhada pelas duas mulheres suspeitas, e face à promessa de a sua filha ser curada de uma doença grave, foi a casa para fazer um pagamento, tendo sido ameaçada com uma faca e obrigada a entregar cerca de 17 mil euros.

A investigação, levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos da GNR, culminou na realização de uma busca domiciliária e outra a um veículo, tendo sido apreendidos objetos em ouro, designadamente 14 anéis, três pares de brincos, uma aliança e um pendente, e 1745 euros. Foram ainda apreendidas uma caçadeira e 22 munições.

As mulheres e o homem foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.