Três detidos por violência doméstica em Marco de Canaveses e Amarante

Três homens, de 35, 41 e 42 anos, suspeitos da prática de crimes de violência doméstica, foram detidos pela GNR nos concelhos de Marco de Canaveses e Amarante.

As três detenções levadas a cabo pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel ocorreram num espaço de 48 horas após denuncia das vítimas.

O indivíduo de 35 anos do Marco de Canaveses não aceitava a separação com a ex-mulher, de 28 anos, perseguia-a e injuriava-a, controlava-lhe os seus movimentos, agredia-a fisicamente, chegando mesmo a efetuar disparos num centro comercial onde a vítima trabalha, como forma de intimidação. Perante os factos, a mulher receava pela sua integridade física e do filho de ambos, em virtude do suspeito se encontrar psicologicamente descontrolado pelo consumo de bebidas alcoólicas em excesso.

Em Amarante o detido de 41 anos é suspeito de agredir a sua ex-companheira de 50 anos, bem como o seu neto, de apenas 4 anos. O crime começou na Suíça e, após o regresso a Portugal, a vítima terminou a relação com o detido. Com a vinda do agressor para Portugal, a vítima continuou a sofrer ameaças de morte, que culminou na detenção do homem.

Já o suspeito, de 42 anos, injuriava, agredia e violava a companheira, de 27 anos. O homem foi detido no concelho de Marco de Canaveses.

Presentes a 1º interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses, os arguidos ficaram proibidos de contactar por qualquer forma ou meio com as vítimas, sendo controlados por meios técnicos de controlo à distância. O indivíduo de 35 anos ficou ainda sujeito a uma consulta do foro psicológico e/ou psiquiátrico.