Três empresas de informática arguidas por lavagem na Luz

Representantes das firmas também são arguidos. Autoridades tentarão agora identificar responsáveis dentro do clube por esquema montado para fazer sair dinheiro das contas.

O Ministério Público referiu-se publicamente a uma única empresa de consultoria informática, mas são três, pelo menos, as empresas do setor envolvidas no esquema que justificou a realização de buscas ao Benfica, terça-feira passada, por suspeitas de fraude fiscal de branqueamento de capitais.

