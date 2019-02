Hoje às 10:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Três homens ficaram feridos com gravidade na cara, na madrugada deste sábado, após um ataque com faca perto da discoteca Urban Beach, em Lisboa. As autoridades estão a procurar dois suspeitos.

O ataque terá acontecido por volta das 6.30 horas, na rua de Cintura do Porto de Lisboa, confirmou ao JN fonte da PSP.

A polícia está à procura de dois atacantes, que se terão posto em fuga.

As vítimas sofreram golpes na cara.