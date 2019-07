Três jovens esfaqueados e um polícia ferido numa rixa em Queluz

JN com Lusa Hoje às 01:26, atualizado às 01:48 Facebook

Três jovens foram esfaqueados, ao início da madrugada deste domingo, durante confrontos na estação ferroviária de Queluz, concelho de Sintra, que deixaram ainda ferido um agente da PSP.

De acordo com a PSP de Queluz, trata-se "uma rixa entre grupos rivais", ocorrida na estação de comboios de Monte Abraão. Além das três vítimas esfaqueadas com arma branca, um agente da Polícia ficou com "escoriações na cara", adiantou a mesma fonte ao JN.

Todos os feridos foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra.

O alerta para os confrontos, que envolveram cerca de 100 pessoas, foi transmitido à PSP cerca das 23.30 horas, via 112, através de um telefonema de um cidadão a reportar atos de violência naquele local.

A PSP deslocou-se ao local e deteve dois homens, por terem obstruído e, por consequência, provocado a suspensão temporária da circulação de comboios naquela estação.