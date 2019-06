Três militares da GNR agredidos em S. Pedro da Cova

Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:21 Facebook

Três militares da GNR foram agredidos, na noite de quinta-feira, durante a abordagem a um homem, de 25 anos, em S. Pedro da Cova, Gondomar.

Os militares, do Posto de Fânzeres, deslocaram-se à residência do indivíduo, cerca das 20 horas, e foram injuriados e agredidos. Também o miltar que estava no posto foi agredido.

O detido mostrava sinais de que se encontrava alcoolizado e, durante a elaboracão do expediente, ficou agressivo, tendo danificado material do posto. Os militares foram assistidos no local pelos bombeiros e não necessitaram tratamento hospital. O homem foi transportado para a ala psiquiatria do Hospital de S. João.

Devido à suspeita de que o agressor pudesse ter HIV, os militares foram depois ao hospital fazer um teste de despistagem.