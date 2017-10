JN Hoje às 10:40, atualizado às 12:06 Facebook

Três caixas multibanco foram assaltadas, na madrugada desta sexta-feira, nos concelhos de Vila do Conde, Maia e Paredes.

Os assaltos, que poderão ter sido cometidos pelo mesmo grupo - quatro a cinco encapuzados, armados, num BMW preto - ocorreram entre as 2 e as 4.50 horas, em Labruge (Vila do Conde), S. Pedro de Fins (Maia) e Recarei (Paredes).

O JN apurou que em pelo menos dois dos casos, os multibancos estavam instalados em agências bancárias.

A GNR e a Polícia Judiciária estiveram no local.