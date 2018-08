Três portugueses detidos no aeroporto de Maputo por posse de droga

Hoje às 19:44, atualizado às 19:47 Facebook

A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve três cidadãos portugueses no Aeroporto Internacional de Maputo na posse de 16,5 quilos de uma droga não identificada.

"Tratou-se da maior apreensão de drogas de sempre no Aeroporto Internacional de Maputo", disse Leonel Muchina, porta-voz da PRM na cidade de Maputo.

O grupo, composto por dois homens e uma mulher, tentava embarcar para Lisboa na quinta-feira, quando as autoridades detetaram substâncias proibidas dissimuladas no interior das suas malas de bagagem durante as operações de fiscalização.

"Ainda não sabemos ao certo que tipo de droga é esta, mas presume-se que seja cocaína", explicou o porta-voz da polícia moçambicana.

A polícia moçambicana não quis avançar detalhes para não "prejudicar as investigações".

Os três portugueses estão detidos na 18.ª esquadra da cidade de Maputo.