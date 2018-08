Três portugueses detidos por tráfico de droga na Galiza

21 Maio 2018 às 15:54 Facebook

Numa operação conjunta da Polícia Judiciária, através do seu Departamento de Investigação Criminal de Braga, e das autoridades policiais espanholas, foi desarticulada uma rede transnacional de tráfico de heroína a operar entre a Holanda e a Península Ibérica. Na sequência das investigações foram detidos três portugueses.

No seguimento das diligências de investigação, foram detidos, nos últimos dias, seis pessoas, três das quais portuguesas, e apreendidos sete quilos de heroína, vinte e um quilos de produto de corte e ainda artigos relacionados com o tráfico da referida substância estupefaciente.

A apreensão da droga e as detenções ocorreram na Galiza, tendo sido realizadas buscas em território nacional no Minho e Douro Litoral, onde residem outros suspeitos portugueses relacionados com a mesma organização criminosa.