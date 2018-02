Três PSP agredidos com martelo ao tentarem dominar homem untado com óleo

Marisa Rodrigues Hoje às 19:33 Facebook

Três agentes da PSP foram agredidos, esta terça-feira, ao fim da tarde, quando respondiam a uma ocorrência numa oficina em Olhão.

Segundo o JN conseguiu perceber, o agressor estava à porta da oficina, na posse de um martelo e uma barra de ferro, a ameaçar bater nas pessoas, sem razão aparente, quando os funcionários do estabelecimento chamaram a PSP.

Ao chegarem ao local, os agentes depararam-se com o homem besuntado com óleo, o que terá dificultado o trabalho das autoridades no sentido de dominar o suspeito.

Os agentes foram atingidos pelas armas brancas na cabeça e nas mãos e foram transportados para o hospital de Faro. O suspeito também ficou ferido.