Tribunais "quase especiais" para a violência doméstica

Governo quer juntar violência doméstica, maus-tratos e responsabilidades parentais, mas reconhece limitação constitucional.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, diz que não se trata de criar tribunais especializados, porque a Constituição os proíbe, mas anunciou a intenção do Governo de ver a violência doméstica tratada por tribunais com "um maior nível de especialização". No primeiro dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica, em que se multiplicaram as iniciativas públicas sobre o tema, o Conselho de Ministros resolveu criar um grupo de trabalho para equacionar soluções que "permitam a unificação num mesmo tribunal, de competência mista, da decisão das causas em matérias de responsabilidades parentais, violência doméstica e maus-tratos".