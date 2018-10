Tribunal anula indemnização por morte de criança

Delfim Machado com Alexandra Lopes Hoje às 09:25 Facebook

Seguradora tinha sido condenada a pagar 54 mil euros, mas Relação considerou que condutora não teve culpa em choque fatal.

O Tribunal da Relação de Guimarães anulou a indemnização à família de Artur Salazar, de oito anos, de Mogege, Vila Nova de Famalicão, que morreu em 2014, num choque com uma viatura quando seguia de bicicleta na Via Intermunicipal (VIM), em Joane.

O acidente aconteceu na tarde de 27 de setembro quando Artur seguia de bicicleta com o pai, na referida via. Quando chegaram a um cruzamento, o pai, que seguia à frente do rapaz, ainda conseguiu virar, mas a criança colidiu com um automóvel, sofrendo ferimentos muito graves. Acabou por morrer menos de uma semana depois, no Hospital de São João, no Porto, e a família pediu uma indemnização superior a 230 mil euros à seguradora do automóvel envolvido no acidente.

Na primeira instância, a companhia de seguros foi condenada a pagar um valor próximo dos 54 mil euros, mas agora o Tribunal da Relação anulou a decisão, absolvendo a companhia de seguros. Por consequência, a indemnização ficou sem efeito.

Guinada súbita

O acórdão, a que o JN teve acesso, reconhece que a família sofreu danos morais "muito graves" causados pelas "consequências dramáticas" do acidente. Contudo, considera que "não existe fundamento legal de responsabilização" da seguradora, uma vez que não fica provada a culpa da condutora do automóvel na colisão.

O tribunal diz ainda que o acidente foi causado pelo menor: "Não se provando a culpa da condutora do veículo na produção do acidente, e sendo o acidente exclusivamente imputável ao lesado em termos de causalidade (com ou sem culpa e ainda que seja inimputável), mostra-se excluída a responsabilidade civil".

Concretamente, o tribunal dá como provado que foi o menor que "guinou subitamente para o seu lado direito" sem "sinalizar a sua manobra e sem que nada o fizesse prever". Acabou por bater "com o seu lado frontal direito e com o pedal do lado direito na frente esquerda" do automóvel.

Depois da colisão, Artur caiu e embateu com a cabeça no solo sofrendo lesões que lhe causaram a morte. A condutora parou a três metros do local do embate.

Artur Fernandes Salazar, 8 anos

Era o mais novo de quatro irmãos e morava na freguesia de Mogege. Não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer no hospital.

Pormenores

Circulavam sem capacete

Pai e filho, "circulavam sem capacete protetor na cabeça", provou o tribunal. Este foi um dos argumentos invocados pela seguradora, que defendeu que as lesões de Artur "teriam sido evitadas" caso o estivesse a usar.



Pais devastados com morte

Os pais "perderam o gosto pela vida, continuam amargurados e choram desesperadamente quando se fala no acidente que vitimou o seu filho", refere-se no processo. Ambos "sofreram e ainda sofrem profunda dor e desgosto", mormente porque se tratou "de uma morte totalmente inesperada e violenta".