Tribunal de Braga condena "bando" a pena de prisão por assaltos

O Tribunal de Braga condenou esta segunda-feira a penas de prisão os seis arguidos estrangeiros de "um bando" acusado de assaltar residências naquele concelho, em Oliveira de Azeméis e em Famalicão, em dezembro de 2017.

Os arguidos foram condenados a cinco anos e dez meses de prisão por três crimes de furto qualificado, um dos quais na forma tentada.

Estavam ainda acusados, pelo Ministério Público, de associação criminosa, mas o tribunal não deu este crime como provado, considerando que os arguidos "apenas formavam um bando".

Segundo o coletivo de juízes, os arguidos revelaram "um nível organizacional com algum relevo", com divisão de tarefas, e uma "logística sofisticada", nomeadamente em relação à eliminação de vestígios.

Os arguidos limpariam os apartamentos que arrendavam em Portugal antes de se irem embora, coisa que, como sublinhou o tribunal, "nenhum turista faz".

No entanto, o tribunal considerou que isto não é o suficiente para dar como provada a associação criminosa.

O tribunal deu ainda como provado que os arguidos atuavam sobretudo por alturas de quadras festivas, como o Natal, aproveitando o facto de as pessoas deixarem as suas habitações e rumarem às aldeias, para festejarem com a família.

Segundo o tribunal, o grupo faz parte de uma organização internacional para crimes como património e instalou-se, em 2017, nos arredores de Matosinhos, "apenas e só para roubar".

Os arguidos têm entre 25 e 44 anos, sendo dois deles pai e filho. Viriam desde 2009 a Portugal, arrendando apartamentos para permanências de curta duração.

Assalto em Braga rendeu mais de 95 mil euros

Em novembro de 2017, alugaram um apartamento na Senhora da Hora, em Matosinhos, e um automóvel, tendo também adquirido ferramentas de corte, como rebarbadoras, além de luvas e gorros.

O primeiro assalto julgado no processo que foi sentenciado esta segunda-feira ocorreu em 15 de dezembro, em Nogueira, Braga, de onde levaram peças num valor superior a 95 mil euros.

No dia seguinte, assaltaram uma residência em Oliveira de Azeméis, num furto que lhes rendeu mais de 34 mil euros.

Apanhados durante assalto em Famalicão

No dia 17, tentaram assaltar uma residência em Ribeirão, Famalicão, mas foram surpreendidos pela dona e acabaram por ser apanhados pela Polícia Judiciária.

Um deles tinha dois mandados de detenção por furtos praticados em Gandra, concelho de Valença, e em Viana do Castelo.

Outro já tinha sido condenado pelo mesmo crime, praticado em Carreço, Viana do Castelo.

Os seis estão em prisão preventiva e assim vão continuar, até ao trânsito em julgado da sentença.