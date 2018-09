Tribunal decreta liquidação e fecho da AIMinho

Hoje às 00:32 Facebook

O Tribunal de Famalicão decretou quarta-feira a "liquidação e encerramento" da Associação Industrial do Minho (AIMinho) depois de, na assembleia de credores, o Novo Banco (com um crédito comum de cinco milhões de euros) ter rejeitado um plano do organismo para sair da insolvência. A dívida é de 12,3 milhões.

Os restantes credores, a Caixa Geral de Depósitos (com crédito de seis milhões, garantidos por hipoteca), a Confederação Empresarial de Portugal, o Instituto do Emprego e Formação Profissional e duas trabalhadoras votaram a favor. Cinco trabalhadores ficam desempregados. Foi, então, constituída uma comissão de credores, integrando a CGD, o Novo Banco e o IEFP, que apoia o gestor da insolvência, Nuno Albuquerque, na liquidação.

