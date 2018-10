Tribunal dos EUA dá mais dois meses ao Benfica para procurar bloggers

António Soares Hoje às 13:30 Facebook

O tribunal da Califórnia, Estados Unidos da América (EUA), onde decorre o processo do Benfica contra várias empresas tecnológicas e os bloggers envolvidos na divulgações de e-mails com informação provada do clube, deferiu o pedido de prorrogação do prazo que havia dado ao clube para notificar os visados na queixa.

O despacho do juiz Ronald S. W. Lew, datado do passado dia 23 (terça-feira) estabelece como nova data limite o dia 21 de dezembro.

A 22 de outubro os advogados do Benfica tinham apresentado as provas pedidas pelo tribunal de que estavam a tentar cumprir a sua parte no processo contra desconhecidos e várias empresas tecnológicas, incluindo a Google e a Automattic.

O clube informou o tribunal de que recebera dados sobre diversas entidades e pessoas que poderiam conduzir à identificação de envolvidos na divulgação dos e-mails, mas deu conta de que não conseguira notificar (como previsto na lei americana) os responsáveis pelas plataformas russas que alojaram os e-mails. Por isso, pediu mais 60 dias ao tribunal para analisar os dados recebidos e "determinar se algum dos indivíduos ou entidades identificadas estiveram envolvidos no hacking da informação confidencial ou na publicação desses materiais na Internet".

O Benfica informou, na passada semana, que o clube tinha "chegado a acordo com diversas empresas e plataformas dos EUA", incluindo a Google e a Automaticc, pondo fim ao processo contra ambas. Mas ressalvou que havia "uma ou outra exceção". A Google é a plataforma responsável pelos blogues "O artista do dia" e "Mister do café" e a Automattic é responsável pela Wordpress, que aloja o blogue "Mercado do Benfica".

à procura na Rússia

Tal como o JN avançou, os encarnados contrataram uma empresa de cibersegurança e um escritório de advogados, ambos com sede em Moscovo, para identificar os responsáveis pelas empresas russas Realistic Group e Regtime.

No processo, o Benfica confirmou que enviou a queixa por e-mail para as duas empresas no início de setembro. A Realistic terá respondido, mas o Benfica "desconhece se as partes serão capazes de chegar a um acordo". A Regtime não deu qualquer resposta às missivas dos encarnados.