Tribunal já despachou processo para prender Duarte Lima

O processo do BPN em que Duarte Lima foi condenado, por burla qualificada e branqueamento de capitais, já foi despachado por uma juíza para que o ex-deputado comece a cumprir o que lhe resta de uma pena de prisão de seis anos.

A informação foi prestada, esta sexta-feira de manhã, pela juíza que preside à Comarca de Lisboa. Amélia Catarino não precisou se o mandado para cumprimento da pena já foi emitido, informando apenas que a juíza titular já proferiu o despacho que há-de culminar, ou já culminou, naquele ato formal.

O Expresso "online" avançou que o mandado para cumprimento da pena já foi emitido e que Duarte Lima deverá entregar-se voluntariamente, durante o dia de hoje, no Estabelecimento Prisional da Carregueira, porque assim terá pedido ao tribunal.

Questionada sobre se Duarte Lima vai ingressar na cadeia da Carregueira, em Sintra, fonte oficial da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais respondeu que "está obrigada ao dever de reserva relativamente às pessoas postas à sua guarda e que não partilha os estabelecimentos prisionais a que os reclusos são afetos, pelo que menos ainda o fará relativamente a pessoa que se não encontra à sua guarda".

Pode ficar preso apenas 19 meses

O ex-líder parlamentar do PSD e arguido do processo "Homeland" - nome original de um fundo constituído na Suíça para receber um crédito do BPN - tem direito a que lhe sejam descontados os 29 meses que já esteve preso preventivamente (seis meses na cadeia mais 23 meses em casa). Por isso, tendo em conta também a possibilidade de lhe vir a ser concedida liberdade condicional, pode sair da prisão apenas sete meses depois de lá entrar, sendo que o mais provável é que isso aconteça aio fim de 19 meses.

As contas são feitas com base no Código da Execução das Penas, no Código Penal e no que é a prática dos tribunais de execução de penas. E a primeira previsão que se impõe é que um juiz de um tribunal de execução de penas há de ponderar a liberdade condicional do recluso a meio da pena e, caso não a conceda nessa altura, aos dois terços da pena.

Assumindo-se assim que Duarte Lima já cumpriu 29 meses de prisão, faltam sete para que atinja metade da pena (36) e, em tese, possa sair em liberdade condicional.

Porém, a meio da pena, o tribunal tem de ponderar não só se a libertação satisfaz as exigências da "prevenção especial", fazendo um prognóstico sobre a possibilidade de o arguido reincidir no crime, como também tem de ter em conta as exigências da "prevenção geral", relacionadas com o papel das penas na dissuasão das pessoas, em geral, de participarem em atividades criminais. Ora, se o tribunal reconhecer no país uma perceção negativa sobre a prevalência do crime de colarinho branco, é duvidoso que conceda a liberdade a Duarte Lima tão prematuramente.

Mas, ao atingir os dois terços da pena, aos 48 meses (ou aos 19 meses de prisão, se contados os 29 já cumpridos), o arguido volta a poder requerer a liberdade condicional. E a lei determina que, neste momento, o tribunal de execução de penas já só pondera as exigências da "prevenção especial". O que pode fazer toda a diferença. Como o arguido não tem condenações anteriores (tem pendente uma acusação de homicídio no Brasil, mas esta não deverá ser julgada antes de a questão se pôr), e é natural que apresente bom comportamento na cadeia, dificilmente o tribunal encontrará argumentos para indeferir a liberdade condicional.

Pode voltar a ser preso em casa

A obrigatoriedade de libertar condicionalmente os reclusos aos cinco sextos da pena vigora apenas nas penas superiores a seis anos. Mas a lei prevê ainda uma outra possibilidade de encurtar a estadia na cadeia, que Duarte Lima poderá requerer, pelo menos, um ano antes de atingir os dois terços ou o final da sua pena. Segundo o Código Penal, para efeito de adaptação à liberdade condicional, esta pode ser antecipada por um período máximo de um ano, ficando o condenado em prisão domiciliária, com vigilância eletrónica.