Tribunal liberta sete suspeitos de lenocínio na Quinta do Conde

Rogério Matos Hoje às 20:36

A GNR de Setúbal deteve, na terça-feira, cinco homens e duas mulheres que exploravam uma casa de alterne na Quinta do Conde e, esta quinta-feira, o Tribunal de Setúbal libertou os suspeitos do crime de lenocínio, com a proibição de contactos entre si.

Durante a operação do Núcleo de Investigação Criminal de Setúbal, os militares encontraram no referido estabelecimento sete mulheres, muitas oriundas de países da América do Sul.

A investigação, com cerca de um ano, começou com uma queixa que chegou às autoridades e culminou com a detenção dos sete suspeitos, dois deles referenciados pela prática do crime de lenocínio. De acordo com a GNR, o grupo era "organizado" e dedicava-se a "fomentar e facilitar o exercício da prostituição num estabelecimento de diversão noturna, em que os dois principais suspeitos ainda se encontram a aguardar recurso do Tribunal da Relação pela prática do mesmo crime".

Os militares realizaram dez buscas, das quais sete domiciliarias, um em estabelecimento de diversão noturna e dois em veículos, de que resultou a apreensão de mais de três mil preservativos, três viaturas de gama média/alta e mais de 4 mil euros em numerário.

Os suspeitos, com idades entre os 38 e os 66 anos estão indiciados pelo crime de lenocínio. O juiz de instrução criminal de Setúbal decidiu pela aplicação de Termo de Identidade e Residência a cinco e obrigação de apresentações às autoridades aos outros dois. Todos estão proibidos de contactar entre si.