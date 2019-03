Tribunal rejeita alteração da data em que Carrilho terá ameaçado Bárbara de morte

Inês Banha Hoje às 15:58 Facebook

O tribunal rejeitou, esta sexta-feira, alterar a data em que, em 2013, Manuel Maria Carrilho terá ameaçado de morte Bárbara Guimarães, como pretendiam a defesa da apresentadora e o Ministério Público (MP). A juíza alega que não tem competência para tal.

O episódio terá acontecido a 14 de outubro de 2013, mas, no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que determinou a reabertura do julgamento de violência doméstica em que o ex-ministro da Cultura fora absolvido, a data indicada é 13 de setembro de 2013.

O erro foi apenas identificado depois de, a 30 de janeiro, Manuel Maria Carrilho ter sido interrogado sobre a data incorreta e ter apresentado testemunhas que confirmaram que o casal esteve, nesse dia, num casamento em Viseu. A ameaça - "Estás a ver estas escadas? Vais por aqui abaixo, bates na estátua que o teu pai te deu e eu e os teus filhos vamos todos rezar por ti no teu funeral" - terá tido lugar na casa em que residiam em Lisboa.

Num despacho preferido esta sexta-feira, a juíza Joana Ferrer admite "entender a razão de ser dos requerimentos formulados", mas alega que não pode o tribunal "corrigir um lapso que não foi seu, ao abrigo do disposto no art. 380º do Código de Processo Penal" nem, "acima de tudo", "deixar de acatar o que lhe foi determinado pelo Tribunal da Relação de Lisboa, e nos exatos termos em que o foi".

A magistrada defende, por isso, que a questão deverá "ser suscitada pela via do recurso e pelos sujeitos processuais que em tal tiverem interesse, perante o Tribunal da Relação de Lisboa", algo que a defesa de Bárbara Guimarães deverá fazer. Já o advogado de Carrilho, Paulo Sá e Cunha, considera que não se tratou de qualquer lapso e que o seu cliente deve ser absolvido.

A decisão será conhecida no próximo dia 15 de março, a partir das 14 horas.