O Tribunal de Guimarães de Guimarães rejeitou o recurso contra Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, e Antero Henrique, ex-dirigente do clube.

Em causa está o caso conhecido como Operação Fénix. O recurso havia sido interposto pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), sediado em Lisboa

