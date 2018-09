Tribunal suspende julgamento das mortes no curso de Comandos

Inês Banha com Lusa Hoje às 13:14 Facebook

O julgamento dos militares do Exército acusados de vários crimes relacionados com a morte de dois recrutas dos Comandos foi suspenso esta quinta-feira, devendo a decisão da data para retomar a sessão ser tomada na próxima semana.

A suspensão aconteceu depois do procurador do Ministério Público ter pedido que a decisão sobre indemnizações civis contra o Estado, interpostas pelas famílias das vítimas, passe para os tribunais administrativos, ou seja, sejam julgados em separado.

Os juízes decidiram dar 48 horas aos advogados do processo para se pronunciarem sobre este pedido.

A primeira sessão do julgamento de 19 militares do Exército acusados de 489 crimes, alegadamente cometidos durante o 127.º curso de Comandos, no qual morreram os recrutas Dylan da Silva e Hugo Abreu, estava marcada para esta quinta-feira de manhã no Campus de Justiça, em Lisboa.