Tribunal pede às televisões filmagens da manifestação contra violência policial

A juíza que preside ao julgamento dos quatro jovens detidos, a 21 de janeiro, na manifestação contra a violência policial em Lisboa vai pedir às televisões que enviem ao tribunal as filmagens dos acontecimentos na Avenida da Liberdade, para ajudar ao apuramento do que realmente ocorreu.

A 21 de janeiro, um protesto organizado na sequência de uma intervenção da PSP, na véspera, no bairro da Jamaica (Seixal), terminou com confrontos entre os manifestantes e as autoridades, com a polícia a responder, alegadamente, com balas de borracha a um apedrejamento. Quatro pessoas foram então detidas por, entre outros crimes, ofensa à integridade física qualificada e injúria agravada.

Esta quinta-feira, arguidos e ofendidos apresentaram versões distintas do que se passou a 21 de janeiro, com os quatro jovens a negarem a totalidade dos factos de que são acusados. Até agora, apenas dois foram diretamente identificados pelos oficiais que prestaram depoimento. Os testemunhos irão continuar durante a tarde.

Por agora, é já certo que a decisão não será conhecida esta quinta-feira, uma vez que o advogado de defesa, Vasco Barreira, pediu um prazo de, no máximo, dez dias para exercer o contraditório. Tal como é procedimental em julgamentos sumários, a acusação do Ministério Público foi conhecida apenas no início da audiência, mas os seus termos não coincidem na totalidade, ao contrário do que seria expectável, com o auto de notícia da PSP.

Na sequência desse requerimento, o representante dos arguidos solicitou então que fosse solicitado às estações de televisão presentes a 21 de janeiro na Avenida da Liberdade as filmagens do protesto. Vasco Barreira quer ainda que sejam disponibilizadas as imagens de vídeo vigilância das câmaras do Hotel Tivoli, junto ao qual ocorreram as detenções de pelo menos dois dos jovens.

O pedido foi aceite pela juíza, que, no entanto, rejeitou o requerimento para que fosse feita uma reconstituição do momento em que tal ocorreu, alegando que "não há viabilidade prática" para tal.

Os quatro arguidos acabaram por ser todos identificados pelos polícias e o julgamento continua dia 21 às 14.00 horas, com a audição das testemunhas dos arguidos.