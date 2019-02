Trio armado assaltou bombas de gasolina em Valongo

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:30 Facebook

Grupo recorreu a armas para ameaçar funcionário do estabelecimento, situado na freguesia de Sobrado. A Polícia Judiciária tenta identificar autores do crime.

Três homens armados assaltaram, ao final da manhã desta quinta-feira, umas bombas de gasolina situadas em Sobrado, no concelho de Valongo. De forma muito rápida, ameaçaram o funcionário do estabelecimento e fugiram com o dinheiro roubado.

A GNR esteve no local, mas, devido à utilização de armas de fogo, a investigação está a cargo da Polícia Judiciária que, até ao momento, ainda não efetuou qualquer detenção.

Segundo o JN apurou, eram 11.30 horas quando um carro parou nas imediações da bomba de gasolina de marca Cepsa. Quase de imediato, dois dos elementos do grupo saíram da viatura e dirigiram-se ao funcionário do estabelecimento. O terceiro homem manteve-se ao volante da viatura, que esteve sempre com o motor a trabalhar e pronta a fugir.

Deste modo, quando os assaltantes apontaram as armas ao empregado da bomba de gasolina para que este lhes desse o dinheiro e regressaram ao automóvel a fuga foi concretizada rapidamente.

E nem o alerta para a GNR, que esteve no local antes de transferir a investigação para a Polícia Judiciária, permitiu que o trio de assaltantes fosse identificado.