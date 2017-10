Trio assalta caixa multibanco em Arruda dos Vinhos e foge à GNR

Hoje às 17:21 Facebook

Três suspeitos encapuzados assaltaram, esta madrugada, a caixa multibanco em Arranhó, Arruda dos Vinhos, e tentaram outra na Sapataria, Sobral de Monte Agraço, mas foram impedidos pela GNR.

Cerca das 5 horas, recorrendo ao rebentamento da caixa por via de uma explosão de gás, o grupo, encapuzado e armado, conseguiu concretizar o roubo do multibanco da Caixa de Crédito Agrícola de Arranhó e pôs-se em fuga num veículo de cor escura, disse à Lusa fonte policial.

O assalto foi visto por moradores, que deram o alerta para a GNR que, após chegar ao local, já não encontrou os suspeitos.

Os postos territoriais da região foram de imediato avisados.

No Sobral de Monte Agraço, a GNR deslocou uma patrulha para o multibanco da Sapataria e, chegados ao local, os militares aperceberam-se da presença de um veículo com as mesmas características e com três suspeitos no seu interior, também encapuzados, relatou à Lusa outra fonte policial.

Face à presença da GNR, os suspeitos, que as autoridades acreditam serem os mesmos do assalto ocorrido na mesma noite em Arruda dos Vinhos, colocaram-se em fuga através da autoestrada A8 (Lisboa/Leiria), sem que tenham sido intercetados pela GNR.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.