Últimas cinco épocas do Benfica estarão sob investigação

28 Abril 2018 às 09:21 Facebook

Twitter

O Ministério Público estará a investigar todos os jogos do Benfica desde a época 2013-2014 até à atualidade, num total de 163 partidas, revela a edição deste sábado do jornal "Expresso".

Segundo o semanário, em causa estão resultados alegadamente combinados, em que intermediários terão abordado jogadores adversários, para ajudarem o clube da Luz a vencer. Alguns atletas estão a ser monitorizados pela Polícia Judiciária e várias comunicações entre os suspeitos já estão na posse das autoridades, que ainda não terão feito detenções por "razões estratégicas".

O mesmo jornal adianta que as autoridades suspeitam que a denúncia anónima relativa a uma "rede com o intuito de destruir a hegemonia do Benfica" e a denúncia que envolve o guarda-redes do Marítimo - que joga com o F. C. Porto esta jornada - terão partido de dirigentes encarnados.

O clube já reagiu à notícia em comunicado, dizendo que "lamenta e repudia" as informações e garantindo que "em diversos momentos" o jornal mente e deturpa facto, "designadamente sobre a origem e as datas da divulgação pública de recentes denúncias anónimas".

"A Sport Lisboa e Benfica SAD reitera a sua total tranquilidade sobre uma pretensa investigação a todos os jogos realizados nestas últimas 5 épocas, conforme relata a citada notícia. Vitórias obtidas com todo o mérito e verdade desportiva, conforme reconhecido por todos os nossos adversários no campo e pela cobiça feita sobre os nossos técnicos e jogadores, sendo que estes últimos brilham nas principais competições internacionais", escreve ainda o clube encarnado.