Um ano e seis meses de prisão por apalpar seio a menor

Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi condenado, esta quinta-feira, pelo Tribunal da Feira, a um ano e seis meses de prisão, com pena suspensa, por ter apalpado os seios a uma jovem de 12 anos. Vai ter, ainda, que participar num programa de reabilitação de agressores.

O cidadão natural do Bangladesh, mas com nacionalidades portuguesa, foi condenado por um crime de abuso sexual de menor. Ficou, contudo, ilibado do crime de importunação sexual que estava acusado em relação à irmã da jovem abusada.

Os factos remontam a 2018, quando o arguido, vendedor ambulante, na companhia das duas jovens, se deslocou a uma praia a norte do distrito de Aveiro.

Durante a permanência na praia, apalpou, por duas vezes, o seio da jovem de 12 anos, contra a sua vontade e ainda terá tocado no seio da irmã mais velha desta. Mas este último facto foi considerado involuntário.

Para além da pena de prisão suspensa, o homem terá que participa num programa de recuperação de agressores sexuais de menores e está proibido de exercer qualquer função ou emprego, durante os próximos cinco anos, que envolva a permanência junto a menores.