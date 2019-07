Um guarda para vigiar três freguesias durante 34 horas

Rogério Matos Hoje às 14:03 Facebook

Apenas um militar da GNR para, durante 34 horas, patrulhar três freguesias com 65 mil habitantes e acudir a situações de violência doméstica, furtos, desacatos e acidentes. A denúncia é da Associação Portuguesa da Guarda e refere-se ao caso concreto ocorrido há dias na Charneca da Caparica, Almada.

Em três de quatro turnos que teve de assegurar, o militar foi acompanhado por dois estagiários de outros postos. E entre a meia-noite e as oito da manhã de quinta-feira, foi mesmo um militar do Posto da Trafaria que garantiu o serviço externo na zona.

"O mínimo são dois guardas em patrulha em simultâneo. Não assegurar esse mínimo é estar a colocar em risco o socorro à população e a própria integridade física do agente. As agressões a agentes têm aumentado", refere ao JN César Nogueira, presidente da Associação Portuguesa da Guarda (APG). Dentro do posto também houve falta de pessoal, com apenas um militar a assegurar, no período crítico, as funções de secretaria, celas e armeiro. A situação deve repetir-se no final do mês.