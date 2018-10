Homem detido e armas e munições apreendidas em Felgueiras

Hoje às 12:13 Facebook

Um homem de 50 anos foi detido e constituído arguido por suspeitas de ameaças com arma de fogo e várias armas e munições foram apreendidas em Felgueiras, distrito do Porto.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR informa que apreendeu "diverso armamento e munições" através do posto territorial de Vila Cova da Lixa, no concelho de Felgueiras, no âmbito de "uma investigação de um crime de ameaças, em que um homem ameaçou outro com recurso a uma arma de fogo".

"Cinco espingardas de caça, um revólver, uma carabina modificada, uma arma de fogo dissimulada em forma de caneta, dois bastões de madeira artesanais e 251 munições de diverso calibre" foram alguns dos materiais apreendidos durante a busca domiciliária, segundo a GNR.

De acordo com a força policial, um suspeito de 50 anos "foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência".

Segundo a GNR do Porto, a "ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Felgueiras".