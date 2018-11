Antigo docente é suspeito de ameaça de bomba na Universidade do Algarve

Marisa Rodrigues Hoje às 12:32, atualizado às 13:47 Facebook

Twitter

Uma ameaça de bomba obrigou à evacuação de alguns edifícios do "campus" da Penha da Universidade do Algarve, esta quarta-feira.

A ameaça de bomba terá sido feita por um antigo docente da Universidade do Algarve, adiantou, ao JN, António Guerreiro, diretor da Escola Superior de Educação e Comunicação do Campus da Penha, em Faro.

O suspeito, que tem conflitos por resolver com a universidade, fez um telefonema para o estabelecimento de ensino e para a PSP e indicou que estava uma bomba numa sala da Escola Superior de Educação e Comunicação.

O homem não se identificou, mas a universidade identificou-o e deu a indicação à PSP. A polícia procurou-o e encontro o suspeito em casa - está a ser levado para a esquadra de Faro. Deverá ser detido mas a detenção ainda não foi formalizada.

O alerta foi recebido cerca das 11.30 horas, segundo o comandante da divisão da PSP de Faro, Hugo Marado.

Alunos, professores e funcionários receberam ordem para sair dos edifícios e foram encaminhados para a entrada do Campus.

Para o local foram enviadas equipas de investigação, do trânsito e patrulhas para aferir o "grau de credibilidade e as motivações" do alerta, acrescentou o responsável da PSP.

No local estão brigadas de inativação de explosivos, num total de 25 elementos da PSP.