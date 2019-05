Vai para a cadeia por "educar" à pancada mulher que era "sua"

Reis Pinto Hoje às 13:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Ficou em prisão preventiva o homem de 29 anos que a PSP de Sintra deteve por espancar a sua companheira ao ponto de ela ter de receber tratamento hospitalar. Vítima ficou sem três dentes e sofreu golpe profundo.

Aos agentes, o suspeito disse que "a mulher era sua" e que "tinha de a educar", refere o Comando Metropolitano de Lisboa. Foi um dos oito detidos pelas autoridades, nos últimos dois dias, em vários pontos do país, por violência doméstica.

A Polícia de Sintra foi chamada a Mem Martins, na madrugada de quarta-feira, por um cunhado da vítima que temeu pela sua vida. Os agentes viram sangue no chão da casa e encontraram a mulher "visivelmente fragilizada e ensanguentada". Ela disse-lhes que, por ciúmes, tinha sido espancada com "chapadas, socos e pontapés", que lhe partiram três dentes e fizeram um corte profundo no lábio.