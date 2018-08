Câmara de Gondomar arrendou casa da mãe de filhos de Valentim Loureiro

Nuno Miguel Maia 09 Maio 2018 às 18:35 Facebook

Valentim Loureiro, ex-presidente e atual vereador da Câmara de Gondomar, foi acusado pelo Ministério Público por ter colocado a autarquia a que presidiu a pagar arrendamentos de casas da mãe de dois dos seus filhos durante 12 anos.

As duas casas destinavam-se a alojar estudantes universitários cabo-verdianos, ao abrigo de um protocolo de geminação com a cidade da Praia. Os contratos implicavam rendas mensais de 1396 euros, pela Câmara, e são qualificados como crime de participação económica em negócio.

Contactado pelo JN, o major explica que a mãe dos seus filhos "fez um favor à Câmara", pois "na altura ninguém aceitava arrendar casas a estudantes africanos". Valentim diz que estava em causa o alojamento de 10 pessoas e que as diligências de pesquisa de mercado foram feitas pelo então vereador "Pacheco da Silva e pela sua adjunta". "Só intervim à ultima hora. Ela prestou-se a arrendar, mesmo não o desejando", assegura o autarca. Os arrendamentos de dois andares em Nevogilde, Porto, iniciaram-se em 2001 e só terminaram em 2013, quando se iniciou a investigação.

Valentim Loureiro mostra-se revoltado com a acusação, pois considera ter a seu favor o relatório da investigação da Polícia Judiciária: "Tudo começou com uma denúncia anónima. Concluíram que, ao contrário do que dizia a denúncia, as casas estiveram sempre ocupadas e as rendas estavam dentro dos valores correntes de mercado". "Vai tudo ficar em águas de bacalhau", diz.

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que o ex-líder da autarquia, ao promover dois contratos de arrendamento com a mãe de dois filhos seus (fora do casamento), atuou com o "intuito de beneficiar a proprietária dos apartamentos em prejuízo do Município de Gondomar, uma vez que o arrendamento desrespeitava os critérios estabelecidos pela assembleia municipal, era desadequado em termos de localização e desconsiderava opções mais vantajosas e os inferiores valores médios de mercado para arrendamentos similares".