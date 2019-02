Valor do pescado apreendido quintuplica num só ano

Ana Sofia Ferreira Hoje às 10:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de três milhões de euros em pescado no último ano. Um valor cinco vezes superior ao somado nas ações de inspeção e fiscalização realizadas em 2017.

O principal motivo para confiscarem este alimento foi a tentativa de vender "gato por lebre", garantiu ao JN o inspetor-geral da ASAE, Pedro Gaspar. No total, o ano fechou com a apreensão de 918,3 toneladas de bens alimentares (no valor de 5,246 milhões de euros).

Segundo a ASAE, este aumento deveu-se às novas estratégias de intervenção que permitem atuar "mais na indústria onde os alimentos se encontram em grandes quantidades". Assim, é possível controlar um maior número de bens, explicou o inspetor-geral.