Vendas fraudulentas no Facebook disparam

Criminosos usam credibilidade do pagamento por multibanco para ludibriar internautas. Colocam vítimas a pagar um produto que existe em sites reais, mas ficam com o artigo que nunca é enviado.

Há dezenas de páginas no Facebook ou anúncios em sites de classificados que prometem roupas, sapatilhas, telemóveis ou outros artigos de marca a metade do preço. Autointitulam-se outlet ou lojas digitais e afiançam trabalhar diretamente com fornecedores e fabricantes, aos quais, asseguram, compram fim de séries ou bens com pequenos defeitos. Na realidade, a maioria dos anúncios não passam de burlas, com um novo esquema que recentemente estragou o Natal de muitos portugueses que quiseram comprar prendas online. As autoridades, que registaram centenas de queixas no ano passado, admitem um aumento do número dessas burlas na Internet.

