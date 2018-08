ROBERTO BESSA MOREIRA 07 Maio 2018 às 01:07 Facebook

Twitter

Um vendedor de farturas abusou sexualmente de duas raparigas com deficiência mental, durante encontros que gravava em vídeo com recurso ao telemóvel.

Uma das vítimas, então com 21 anos mas com idade mental equivalente à de uma criança de sete, chegou a viver na mesma casa com o homem de quem engravidou.