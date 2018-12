Vendiam carros furtados através da internet

Roberto Bessa Moreira Hoje às 16:27 Facebook

Carros foram furtados no Norte e Centro do país, entre julho e a última quarta-feira. Três homens foram detidos pela Polícia.

Dois irmãos, já com antecedentes criminais pelo mesmo crime, furtaram, entre julho e a última quarta-feira, quase 30 carros. Os furtos aconteceram entre Viana do Castelo e Coimbra e visaram, essencialmente, Volkswagen Golf, Seat Ibiza, Toyota Hiace e Hilux e ainda Mitsubshi Pajero, equipados com o mesmo motor.

As viaturas eram, posteriormente, alteradas para ficarem com os dados identificativos de outros automóveis salvados comprados pelo grupo e vendidos, como se fossem legais, através da internet.

Os irmãos de Vila Nova de Gaia, assim como um mecânico de 39 anos foram detidos, no âmbito de uma operação da PSP, que envolveu 15 buscas em Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira. Durante esta operação, liderada pela Divisão de Investigação Criminal de Gaia da PSP, foram apreendidos sete carros, que se juntam a outros 16 que a Polícia conseguiu recuperar ao longo da investigação.