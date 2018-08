Vereadora da CDU de Nisa acusa presidente de agressão

Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

A vereadora da oposição CDU na Câmara de Nisa (Portalegre) Maria de Fátima Dias queixou-se de ter sido agredida pela presidente do município, a socialista Idalina Trindade, que refuta a acusação.

Em declarações à agência Lusa, a vereadora da CDU disse que "a agressão ocorreu hoje [terça-feira], no final de uma reunião de câmara", realizada no auditório da Biblioteca Municipal de Nisa, tendo apresentado queixa na GNR.

Contactado pela Lusa, o oficial de relações públicas do Comando Territorial de Portalegre da GNR, major David Pires, confirmou ter sido apresentada no posto de Nisa, pela vereadora da CDU, uma queixa contra a presidente da câmara municipal.

Confrontada pela Lusa com a queixa, Idalina Trindade, que lidera com maioria o executivo municipal, manifestou-se "triste" com o episódio, acrescentando ter apresentado uma queixa-crime no Ministério Público (MP) contra a vereadora da CDU.

A Lusa contactou os serviços do MP junto do Tribunal da Comarca de Nisa, mas um funcionário disse desconhecer se deu entrada a queixa-crime.

"Sim, houve um incidente inusitado. Houve uma 'inventona' fabricada por esta senhora e só pode ter um objetivo: como não conseguem atacar a obra, como não conseguem atacar o trabalho, não conseguem atacar o apoio social, não conseguem atacar os bons resultados nas contas, partiram agora para ataques de caráter à presidente da câmara", afirmou Idalina Trindade.

A autarca socialista acusou ainda a vereadora da CDU de ter "criado um incidente falso, totalmente fabricado por si e completamente despropositado" com o objetivo de "ascender" à presidência do município.

"Houve má-fé e houve um planeamento inusitado para atacar o meu caráter", acrescentou.

Escusando-se a fazer, para já, mais comentários sobre o episódio, a vereadora comunista Maria de Fátima Dias prometeu esclarecimentos para "mais tarde".

Idalina Trindade está a cumprir o segundo mandato consecutivo, eleita pelos socialistas, sendo o executivo municipal composto por três eleitos do PS e dois da CDU.