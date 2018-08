Viam códigos PIN em lojas e roubavam cartões de crédito aos clientes

JN 04 Maio 2018 às 18:38 Facebook

Dois homens, de 28 e 32 homens, foram detidos pela GNR, na quinta-feira, em Ourique, Beja, pela prática de cinco crimes de furto qualificado. Os indivíduos

"Os indivíduos atuavam em zonas de prática de golfe, onde furtavam bens de elevado valor, e em superfícies comerciais, em que controlavam as vítimas a digitar o PIN, no momento em que pagavam as compras nas caixas", explica um comunicado do Comando Territorial de Faro da GNR, que acrescenta que os suspeitos furtavam os cartões bancários às vítimas para depois realizarem compras de "valor avultado".

Além das detenções efetuadas, o Departamento de Investigação e Ação Penal de Loulé apreendeu um automóvel, três relógios no valor total de 90 mil euros, cartões bancários furtados, documentos, peças de roupa novas no valor de mil euros, um par de óculos e um GPS.

"Do que foi possível apurar até ao momento, os valores dos objetos furtados e valores de aquisição indevida de bens com uso de cartões bancários furtados ultrapassam os 120 mil euros", lê-se na nota.

Segundo explica a GNR, os detidos desenvolviam a atividade criminosa "com elevado nível de organização", permaneciam por pouco tempo em território nacional, escoando para fora de Portugal os bens furtados, como forma de reduzir a probabilidade de serem referenciados pelas autoridades.

Os detidos estão, neste momento, a ser presentes no Departamento de Investigação e Ação Penal de Loulé.